KKR के खिलाफ जीत के बाद CSK फैंस ने कहा- हार को जीत में बदलने वाले असली बाजीगर हैं SIR जडेजा

‘हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं’ ये डॉयलाग भले ही कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) टीम के मालिक शाहरुख खान (SRK) की फिल्म का हो लेकिन इसे सार्थक किया है चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के ऑलराउंडर खिलाड़ी रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने।

जडेजा ने 8 गेंदो पर 22 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर चेन्नई को कोलकाता के खिलाफ मैच में 2 विकेट से जीत दिलाई। इस जीत के साथ सीएसके ना केवल अंकतालिका में शीर्ष पर पहुंच गई बल्कि 16 अंकों के साथ टीम का प्लेऑफ में पहुंचना पूरी तरह से तय हो गया है।

इस जीत और उसमें जडेजा के योगदान की अहमियक को समझते हुए मैच के बाद ना केवल फैंस बल्कि कई पूर्व क्रिकेटरों ने जडेजा की जमकर तारीफ की।

आखिरी दो ओवरों में बढ़ा रोमांच:

18वें ओवर में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना का विकेट खोने के बाद चेन्नई टीम मुश्किल में आ चुकी थी। जीक के लिए दो ओवरो में 26 रनों की जरूरत थी और एसे में रवींद्र जडेजा ने पारी का जिम्मा उठाया।

What a magnificent victory for Chennai. Ravindra Jadeja top class with bat and ball and Chennai are top of the table. After the situation last year, what a comeback. Just stand up and applaud #WhistlePodu #CSKvsKKR pic.twitter.com/IVK3KtHjVE — Virender Sehwag (@virendersehwag) September 26, 2021

What a player this Jadeja is! 4 overs for 21 and a wicket. And a game changing innings. There is little that he cannot do! — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) September 26, 2021

जडेजा ने 19वें ओवर प्रसिद्ध कृष्णा की पहली दो गेंदो पर दो रन लेने के बाद तीसरी गेंद शानदार छक्का जड़ा दिया। अगली गेंद पर जडेजा ने लॉन्ग ऑन की दिशा में एक और गगनचुंबी छक्का जड़ा। तीसरी गेंद पर चौका लगाने के बाद जडेजा ने आखिरी गेंद पर एक और चौके के साथ ओवर में 22 रन जोड़े। अब सीएसके को जीत के लिए मात्र 4 रनों की जरूरत थी।

Fantastic from Jadeja. What an asset for any team #csk — Irfan Pathan (@IrfanPathan) September 26, 2021

हालांकि आखिरी ओवर सुनील नरेन ने सीएसके टीम के लिए परेशानी पैदा की। पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में सैम कर्रन कैच आउट हुए। जिसके बाद क्रीज पर नए बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर आए। दूसरी गेंद डॉट रही लेकिन तीसरी गेंद पर ठाकुर ने फाइन लेग की दिशा में खेलकर तीन रन लेकर स्कोर बराबर किया।

चौथी गेंद के लिए जडेजा स्ट्राइक पर थे लेकिन गेंद डॉट रही। पांचवीं गेंद पर जडेजा नरेन के जाल में फंसकर आउट हुए लेकिन तब तक उन्होंने मैच कोलकाता के हाथों से छीन लिया था। आखिरी गेंद पर चेन्नई को जीत के लिए मात्र एक रन की जरूरत और क्रीज पर आए दीपक चाहर ने एक रन लेकर सीएसके को 2 विकेट से जीत दिलाई।