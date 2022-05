राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के 25 साल के मध्य क्रम बल्लेबाज शिमरोन हेटमायर (Shimron Hetmyer) ने अपने बच्चे के जन्म पर इंडियन प्रीमियर लीग का बायो-बबल छोड़ दिया है, लेकिन बाएं हाथ के बल्लेबाज ने संकेत दिया है कि वो टीम में जल्द वापसी करेंगे.

रविवार सुबह राजस्थान रॉयल्स ने अपने ट्वीट में कहा, “शिमरोन हेटमायर पिता बन गए हैं, उन्हें ढेर सारी बधाईयां. हम उनकी हर तरह से मदद कर रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं. हम उम्मीद करते हैं कि शिमरोन हैटमायर जल्द मुंबई लौटेंगे और आईपीएल 2022 में टीम में शामिल होंगे.”

Shimron Hetmyer has travelled back to Guyana early morning today for the imminent birth of his first child, but he’ll be back soon.

Read more: https://t.co/cTUb3vFiNl

