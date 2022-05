IPL का 15वां सीजन अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। लीग में शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को राजस्थान रॉयल्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही जहां चेन्नई का टूर्नामेंट में सफर यहीं समाप्त हो गया तो वहीं, राजस्थान ने पाइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर कब्जा करते हुए प्लेऑफ में जगह बनाई।

इस मैच में राजस्थान के यशस्वी जायसवाल और आर अश्विन अपनी शानदार बल्लेबाजी के चलते वाहवाही बटोरने में कमयाब रहे। वहीं, दूसरी तरफ पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर राजस्थान के बल्लेबाज हेटमायर की वाइफ पर कमेंट करने के कारण फैंस के निशाने पर आ गए।

गावस्कर ने ये कमेंट उस समय किया जब 151 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही राजस्थान की टीम को आखिरी के 5 ओवरों में 47 रनों की दरकार थी। उस वक्त हेटमायर और अश्विन बल्लेबाजी कर रहे थे। इस बीच गावस्कर ने कमेंट्री के दौरान हेटमायर की वाइफ को लेकर कमेंट कर दिया। गावस्कर ने कहा, “हेटमायर की वाइफ ने डिलिवर कर दिया है, क्या हेटमायर अब राजस्थान के लिए डिलिवर कर पाएंगे।”

बता दें, हेटमायर हाल ही में पिता बने हैं और उकी पत्नी ने 10 मई को ही बच्चे को जन्म दिया है। इसी वजह से हेटमायर को IPL के बीच में स्वदेश लौटना पड़ा था हालांकि कुछ दिन बाद ही वह अपनी टीम से जुड़ गए।

सुनील गावस्कर का ये कमेंट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस कमेंट के बाद जहां कई लोग गावस्कर को कमेंट्री से हटाने की मांग कर रहे है तो वहीं, कुछ फैंस पूर्व भारतीय क्रिकेटर के बयान की जमकर भर्त्सना कर रहे हैं।

“Shimron Hetmyer’s wife has delivered, will he deliver now for the Royals”.

Sunil Gavaskar such a shameless guy ?

