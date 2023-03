IPL 2023: मुंबई को आखिरकार मिला बुमराह का रिप्लेसमेंट, संदीप वारियर टीम में हुए शामिल

लंबे इंतजार के बाद मुंबई इंडियंस ने IPL 2023 से पहले जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है. संदीप वारियर मुंबई इंडियंस में बुमराह की जगह लेंगे. मुंबई ने संदीप वारियर को 50 लाख रुपये में अपने साथ जोड़ा है. भारत के लिए खेल चुके संदीप वारियर ने अब तक 68 T20 मैचों में 62 विकेट लिए हैं. संदीप इससे पहले IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का हिस्सा रह चुके हैं.

भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह लंबे समय से चोट से जूझ रहे हैं. बुमराह ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 7 महीने पहले खेला था. फिटनेस के चलते बुमराह IPL 2023 से भी बाहर हो चुके हैं और उनका इस साल जून में होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी खेलने की संभावना ना के बराबर है. हालांकि BCCI को उम्मीद है कि बुमराह के इस साल भारत की मेजबानी होने वाले वर्ल्ड कप से पहले फिट हो जाएंगे.

? NEWS?@DelhiCapitals name Abhishek Porel as Rishabh Pant’s replacement; Sandeep Warrier joins @mipaltan as Jasprit Bumrah’s replacement.

Details ? #TATAIPL https://t.co/NKrc6oLJrI

— IndianPremierLeague (@IPL) March 31, 2023