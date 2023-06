Ashes 2023: मेजबान इंग्लैंड को लगा बड़ा झटका, स्टार खिलाड़ी एशेज से हुआ बाहर

एशेज 2023 से पहले मेजबान इंग्लैंड की टीम को बड़ा झटका लगा है. इंग्लैंड के स्पिनर जैक लीच बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण एशेज सीरीज से बाहर हो गए हैं. एशेज 2023 का आगाज 16 जून से बर्मिंघम में होना है.

31 वर्षीय लीच ने शनिवार को आयरलैंड पर इंग्लैंड की जीत के दौरान पीठ के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत की थी. इसके बाद लंदन में रविवार को स्कैन किया गया जिसमें स्ट्रेस फ्रेक्चर का पता चला. इंग्लैंड की टीम अब जल्द ही लीच के विकल्प का ऐलान करेगी.

? BREAKING NEWS ?

Jack Leach has been ruled out of the Ashes.

We’re with you all the way Leachy ❤️ pic.twitter.com/ODWxoTHvrH

— England's Barmy Army ???????? (@TheBarmyArmy) June 4, 2023