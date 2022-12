भारत और मेजबान बांग्लादेश के बीच 14 दिसंबर से टेस्ट सीरीज का आगाज होना है। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी हिस्सा नहीं हैं क्योंकि वह चोटिल हैं। कुछ दिन पहले तक ये एक बड़ा सवाल था कि शमी की जगह कौन सा गेंदबाज टेस्ट सीरीज में खेलेगा। लेकिन अब इस सवाल का जवाब मिल गया है। घेरलू क्रिकेट में लगातार विकेट निकाल रहे जयदेव उनादकट को शमी की जगह टेस्ट टीम में शामिल किया गया है।

जयदवे उनादकट की टीम इंडिया में एंट्री अपने आप में हैरान करने वाली हैं क्योंकि उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू 12 साल पहले साल 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में किया था। लेकिन उस टेस्ट मैच के बाद उनादकट भारत की सफेद जर्सी में नजर नहीं आए। अब 12 साल के लंबे इंतजार के बाद उनकी टेस्ट टीम में वापसी हुई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश दौरे पर उनादकट अपना दूसरा टेस्ट सीरीज के पहले ही मैच में खेलते हैं या फिर दूसरे मैच में।

जयदेव उनादकट घरेलू क्रिकेट में गेंद से लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। यही वजह है कि उनादकट टीम इंडिया में वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जिसका अंदाजा उनका इस साल जनवरी में किए गए ट्वीट से साफ लगाया जा सकता है। उनादकट ने ट्वीट किया था, “डियर रेड बॉल, प्लीज मुझे एक मौका और दे दो। मैं वादा करता हूं कि आपको गर्व महसूस कराऊंगा।”

Dear red ball, please give me one more chance.. I’ll make you proud, promise! pic.twitter.com/ThPUOpRlyR

— Jaydev Unadkat (@JUnadkat) January 4, 2022