AUS के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से पहले इस गेंदबाज ने छोड़ा टीम इंडिया का साथ

पहला टेस्ट जीतने के बाद भारतीय गेंदबाज जयदेव उनादकट ने टीम इंडिया का साथ छोड़ दिया है। दरअसल, भारतीय टीम प्रबंधन के परामर्श से BCCI की अखिल भारतीय वरिष्ठ चयन समिति ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए जयदेव उनादकट को भारत की टीम से रिलीज करने का फैसला किया है। जयदेव को रणजी ट्रॉफी के फाइनल में खेलने की अनुमति देने के चलते टीम इंडिया से रिलीज किया गया है।

जयदेव अब सौराष्ट्र टीम में शामिल होंगे। सौराष्ट्र ने हाल ही में कर्नाटक को सेमीफाइनल में 4 विकेट से हराकर रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाई। फाइनल मुकाबला 16 फरवरी से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा जिसमें खिताब के लिए सौराष्ट्र की टीम बंगाल से भिड़ेगी।

NEWS - Jaydev Unadkat released from India’s squad for 2nd Test to take part in the finals of the Ranji Trophy.