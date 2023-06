जो रूट ने शतकीय पारी से बनाया रिकॉर्ड, डॉन ब्रैडमेन को पीछे छोड़ा, इन दिग्गजों की बराबरी की

जो रूट 30 शतक लगाने वाले इंग्लैंड के दूसरे बल्लेबाज है. इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड एलिस्टर कुक के नाम है. कुक के नाम टेस्ट में 33 शतक है. वहीं रूट ने दिग्गज डॉन ब्रैडमेन के 29 शतक के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा. जो रूट अब मैथ्यू हेडन और शिवनारायण चंद्रपाल की बराबरी की है, जिनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 30-30 शतक है. जो रूट ने 131वें मैच में अपना 30वां शतक जड़ा है. जो रूट के पास एशेज सीरीज में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बनने का मौका है.

इंग्लैंड के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक लगाने बल्लेबाज:

एलिस्टर कुक- 33 शतक

जो रूट- 30 शतक

केविन पीटरसन- 23 शतक

टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है. उनके नाम 51 शतक है. जैक कैलिस 45 शतक के साथ दूसरे और रिकी पोटिंग 41 शतक के साथ तीसरे नंबर पर हैं.

वहीं इस मैच की बात करें तो इंग्लैंड ने खेल के पहले दिन आखिरी सेशन में आठ विकेट पर 393 रन बनाकर पहली पारी घोषित कर दी. जो रूट 118 रन और ओली रॉबिन्सन 17 रन बनाकर नाबाद रहे. इसके अलावा जॉनी बेयरस्टो ने 78 रन, जैक क्राउली ने 61 रन की पारी खेली. ऑस्ट्रेलिया के लिए नाथन लायन ने सबसे ज्यादा चार विकेट लिए.

