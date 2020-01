इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच न्यूलैंड्स में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के आखिरी दिन विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने प्रोटियाज ऑलराउंडर वर्नान फिलेंडर को अपशब्द कहे। जिसके बाद बटलर और इंग्लैंड टीम की काफी आलोचना हुई। टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले चुके दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस घटना का वीडियो शेयर कर इंग्लैंड क्रिकेट कल्चर को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया।

केपटाउन में खेले जा रहे सीरीज के आखिरी मैच का आखिरी दिन बेहद प्रतिद्वंदी रहा। 438 रन के रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा कर रही मेजबान टीम को मैच ड्रॉ कराने के लिए पूरे दिन बल्लेबाजी करनी थी। प्रोटियाज बल्लेबाज टिककर बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं इंग्लिश तेज गेंदबाजों की कोशिश जल्द से जल्द विकेट निकालने की थी। इस बीच अगर कोई साझेदारी बनती थी तो इंग्लिश खिलाड़ी परेशान दिखने लगते थे।

Well, that was loud and clear. https://t.co/Mr7ZftfUUg

— Dale Steyn (@DaleSteyn62) January 7, 2020