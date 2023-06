क्या वर्ल्ड कप से पहले फिट हो जाएंगे केन विलियमसन? फिटनेस को लेकर आया बड़ा अपडेट

केन विलियमसन को इस साल के अंत में भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में भाग लेने की उम्मीद है. केन फिलहाल आईपीएल में लगी एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट (एसीएल) की चोट से उबर रहे हैं.

न्यूजीलैंड के सीमित ओवरों के कप्तान 31 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आईपीएल के अपने पहले मैच में गुजरात टाइटन्स की ओर से फील्डिंग करते हुए चोटिल हो गए थे. विलियमसन अभी बहुत आगे के बारे में नहीं सोच रहे हैं और हफ्ते दर हफ्ते अपनी रिकवरी का आकलन कर रहे हैं. आईसीसी इवेंट अक्टूबर-नवंबर में खेला जाएगा जिसमें अभी करीब 4 महीने का समय बाकी है.

विलियमसन ने सोमवार को ईएसपीएनक्रिकइंफो.कॉम से बातचीत में कहा, "फिलहाल मैं इसे सप्ताह-दर-सप्ताह बनाए रखने की कोशिश कर रहा हूं. मुझे पहले इतनी लंबी चोट नहीं लगी थी, लेकिन जिन अन्य लोगों को चोट लगी है, उनसे बात करने पर पता चलता है कि जर्नी थोड़ा लंबी है, इसलिए यदि आप देखें तो यह शायद थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है."

कीवी कप्तान ने कहा, "एक समय में एक सप्ताह के बारें में सोच रहा हूं. छोटे-छोटे कदम बढ़ाते हुए चलना अच्छा है. लेकिन यह भी जानता हूं कि जर्नी पूरी तरह से आसान नहीं होगी और आपको रास्ते में कुछ असफलताएं भी मिलेंगी, जिससे आपको निपटना होगा."

"To have a focus and see some of those steps and tick some of those off keeps you quite motivated"

Hear from Kane Williamson about his rehabilitation progress since injuring his knee in March. pic.twitter.com/le1mjneu2h

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) June 26, 2023