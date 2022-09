IND vs AUS: कोहली ने बल्ले से किया मायूस तो फैंस ने सोशल मीडिया पर शेयर किए मजेदार मीम्स

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मोहाली में पहला T20I मुकाबला खेला जा रहा है जिसमें विराट कोहली से फैंस को काफी उम्मीदें थी। लेकिन नेथन एलिस ने 5वें ओवर में ही कोहली को 2 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। ओवर की 5वीं गेंद मिडिल स्टंप पर तेज़ गति की लेंथ गेंद थी और कोहली बड़ा शॉट लगाने गए और मिडऑन पर कैच थमा दिया।

कोहली मिडविकेट की ओर फ्लिक करना चाहते थे और उन्होंने बल्ला चलाया लेकिन गेंद के नीचे नहीं आ पाए। इस तरह मिडऑन पर तैनात ग्रीन ने आगे झुककर कोहली का आसान कैच लपक लिया। कोहली के इस तरह आउट होने के साथ ही फैंस की उम्मीदें चकनाचूर हो गई क्योंकि हाल ही में एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ कोहली ने शानदार शतक ठोकते हुए फॉर्म में वापस लौटने का ऐलान किया था।

कोहली के सस्ते में आउट होने के बाद फैंस सोशल मीडिया पर मजेदार रिएक्शन और मीम्स शेयर कर रहे हैं। एक यूजर ने मुन्नाभाई एमबीबीएस फिल्म के एक सीन शेयर करते हुए लिखा, “एक बार फॉर्म में आने के बाद हर मैच में चलना जरुरी है क्या।”

Sorry paaji, just for entertainment purpose. no hate for king kohli. Virat Kohli get’s out on 2, much needed shot and it goes to fielder.#ViratKohli? #INDvsAUS #viratkohli #KingKohli #IndiavsAustralia pic.twitter.com/U952Gm9oMT — Aditya (@pradeep_3576) September 20, 2022

King kohli gone on 2 ? When you realize it’s not Afghanistani team ?? Last fix century against Afghanistan by the help of namak hrami players ? #PAKvsEng #Cricket #RohitSharma?#BabarAzam?#ViratKohli#AUSvsIND pic.twitter.com/iPOtLiyPdw — ? ? ? ? ? ? (@MrJoker_01) September 20, 2022