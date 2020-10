KXIP vs CSK Dream11 Team Prediction IPL 2020: तीसरी हार के बाद पंजाब के खिलाफ इस प्लेइंग XI के साथ उतर सकत

केएल राहुल की किंग्स इलेवन पंजाब और महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच रविवार को आईपीएल 2020 का 18वां मुकाबला खेला जाएगा. चेन्नई चार मैचों में तीन हार से अंक तालिका में निचले स्थान पर है. अच्छे खिलाड़ियों के बावजूद टीम के लिये कुछ भी कारगर नहीं हो रहा.

किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान लोकेश राहुल और मयंक अग्रवाल शानदार फॉर्म में हैं. पंजाब टीम दो बार 200 से ज्यादा रन बनाने के बावजूद अपने सीमित गेंदबाजों के कारण इसमें हार चुकी है. मोहम्मद शमी के अलावा विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को रोकने में कोई अन्य गेंदबाज सफल नहीं रहा.

TOSS: The IPL 2020 match toss between Kings XI Punjab vs Chennai Super Kings will take place at 7 PM (IST) –October 4.

Match Time: 7.30 PM IST

Venue: Dubai International Cricket Stadium

KXIP vs CSK: My Dream11 Team

विकेटकीपर : केएल राहुल

बल्लेबाज : महेंद्र सिंह धोनी, निकोलस पूरन, फाफ डु प्लेसिस, अंबाती रायडू

ऑलराउंडर्स : केदार जाधव, सैम कर्रन, ग्लेन मैक्सवेल

बॉलर्स : मोहम्मद शमी, दीपक चाहर, रवि बिश्नोई

संभावित प्लेइंग इलेवन (Probable Playing 11)

किंग्स इलेवन पंजाब

केएल राहुल (कप्तान, विकेटकीपर), मयंक अग्रवाल, करुण नायर, ग्लेन मैक्सवेल, निकोलस पूरन, जेम्स पैटिंसन, सरफराज खान, कृष्णप्पा गौतम, रवि बिश्नोई, मोहम्मद शमी, शेल्डन कॉट्रेल।

चेन्नई सुपरकिंग्स

शेन वॉटसन, फाफ डु प्लेसिस, अंबाती रायडू, एमएस धोनी (कप्तान/ विकेटकीपर), केदार जाधव, रवींद्र जडेजा, सैम कर्रन, ड्वेन ब्रावो, दीपक चाहर, पीयूष चावला, शार्दुल ठाकुर।

किंग्स इलेवन पंजाब (Kings XI Punjab IPL Full Squad)

महेंद्र सिंह धोनी (कप्तान, विकेटकीपर), मुरली विजय, अंबाती रायडू फाफ डु प्लेसिस, शेन वॉटसन, केदार जाधव, ड्वेन ब्रावो, रवींद्र जडेजा, लुंगी एंगिडी, दीपक चाहर, पीयूष चावला, इमरान ताहिर, मिशेल सेंटनर, जोश हेजलवुड, शार्दुल ठाकुर, सैम कर्रन, एन जगदीशन, केएम आसिफ, मोनू कुमार, आर साई किशोर, रुतुराज गायकवाड़, कर्ण शर्मा।

चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings IPL Full Squad)

केएल राहुल (कप्तान), मयंक अग्रवाल, शेल्डन कॉट्रेल, क्रिस गेल, ग्लेन मैक्सवेल, मोहम्मद शमी, मुजीब उर रहमान, करुण नायर, जेम्स नीशम, निकोलस पूरन, इशान पोरेल, अर्शदीप सिंह, मुरुगन अश्विन, कृष्णप्पा गौतम, हरप्रीत बराड़, दीपक हुड्डा, क्रिस जोर्डन, सरफराज खान, मनदीप सिंह, दर्शन नलकांडे, रवि बिश्नोई, सिमरन सिंह, जगदीश सुचित, ताजिंदर सिंह, हार्डस विलोजेन।

