भारतीय क्रिकेट टीम इस समय इंग्लैंड दौरे पर है और लेस्टर में लेस्टरशायर क्लब के साथ अभ्यास मैच खेल रही है। इस बीच मैच से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें विराट कोहली कुछ फैंस के साथ जोरदार बहस करते नजर आ रहे हैं।

दरअसल, शुक्रवार यानी 24 जून को अभ्यास मैच का दूसरे दिन था और तेज गेंदबाज कमलेश नागरकोटी बाउंड्री के पास फील्डिंग कर रहे थे। इस दौरान स्टेडियम में बैठे कुछ दर्शक युवा तेज गेंदबाज को ट्रोल करने लगे। ये नजारा देख विराट कोहली अपने साथी खिलाड़ी के बचाव में उतरे और ट्रोल करने वालों की जमकर क्लास लगा दी।

इस वायरल वीडियो में विराट कोहली को बालकनी से दर्शकों पर चिल्लाते हुए देखा जा सकता है। विराट कोहली को वीडियो में कहते सुना जा सकता है, “वो यहां तुम्हारे लिए आया है या मैच खेलने।”

Man In Crowd Insulting @Kamleshnagark13 And Shouting When He Was On Field In Yesterday’s Match. @imVkohli Heard And He Came to Ask That Man Why You Misbehaving With Him He Is Here For Match Not For You.

