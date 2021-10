Live Cricket Score SA vs SL T20 World Cup 2021: आज श्रीलंका-साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला, जानें किसने जीते

Live Cricket Score SA vs SL Head to Head, T20 World Cup 2021 Sri Lanka vs South Africa: श्रीलंका की टीम आज जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 विश्‍व कप 2021 में अपनी दूसरी जीत दर्ज करने के इरादे से उतरी. साउथ अफ्रीका ने भी श्रीलंका के बराबर ही दो में से एक मैच जीता है लेकिन बेहतर रनरेट के आधार पर टेम्‍बा बावुमा की टीम श्रीलंका से आगे है. ये मैच शारजाह क्रिकेट स्‍टेडियम में खेला जा रहा है. साउथ अफ्रीका और श्रीलंका की टीम अंतरराष्‍ट्रीय में कुल 16 बार आमने-सामने आई हैं. इस दौरान साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा. केवल पांच मैचों में ही श्रीलंका को जीत मिली. अन्‍य सभी 11 मैचों में साउथ अफ्रीका ने कब्‍जा किया है. टी20 विश्‍व कप में दोनों टीमों के रिकॉर्ड की बात की जाए तो भी अफ्रीकी टीम आगे ही नजर आती है. कुल तीन मैचों में से साउथ अफ्रीका ने दो मुकाबलों में जीत दर्ज की है जबकि केवल एक मैच ही श्रीलंका जीत पाया है.

दक्षिण अफ्रीका की टीम:

टेम्बा बावुमा (कप्तान), हेनरिक क्लासेन (विकेटकीपर), रीज़ा हेंड्रिक्स, रस्सी वैन डेर डूसन, एडेन मार्कराम, डेविड मिलर, ड्वेन प्रिटोरियस, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्टजे, तबरेज़ शम्सी, क्विंटन डी कॉक, लुंगी एनगिडी, ब्योर्न फोर्टुइन, वियान मुलडर

श्रीलंका की टीम:

कुसल परेरा (विकेटकीपर), दासुन शनाका (कप्तान), पथुम निसानका, चरिथ असलंका, अविष्का फर्नांडो, भानुका राजपक्षे, वनिन्दु हसरंगा, चमिका करुणारत्ने, दुष्मंथा चमीरा, लाहिरू कुमारा, महेश थीक्षाना, धनंजया डी सिल्वा, अकिला दानंजया, बिनुरा , दिनेश चांदीमल