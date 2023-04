IPL 2023: एमएस धोनी के नाम नया कीर्तिमान, दो लगातार छक्के जड़कर बनाया बड़ा रिकॉर्ड

लखनऊ सुपरजायंट्स के खिलाफ मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने नया कीर्तिमान बनाया. धोनी ने इस मैच में आईपीएल में अपने पांच हजार रन पूरे कर लिए. ऐसा करने वाले वह चौथे भारतीय और ओवरऑल सातवें बल्लेबाज बने हैं.

महेंद्र सिंह धोनी इस मैच से पहले अपने पांच हजार रन से आठ रन दूर थे. धोनी ने चेन्नई की पारी के आखिरी ओवर में दो लगातार गेंदों पर छक्का लगाकर यह उपलब्धि हासिल की. धोनी के लखनऊ के गेंदबाज मार्क वुड की गेंद पर लगातार दो छक्का लगाया. उन्होंने तीन गेंद में 12 रन की पारी खेली.

A treat for the Chennai crowd! ?@msdhoni is BACK in Chennai & how ?#TATAIPL | #CSKvLSG

WATCH his incredible two sixes ? pic.twitter.com/YFkOGqsFVT

