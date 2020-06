फैंस का क्रिकेटरों की आलोचना करना कोई नई बात नहीं है हालांकि भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी (Manoj Tiwary) की पत्नी सुष्मिता को ये नागवार गुजरा।

सुष्मिता उस इंस्टाग्राम अकाउंट पर भड़क गई, जिस पर फ्लॉप खिलाड़ियों की एक सूची पोस्ट की गई थी जिसमें तिवारी का नाम भी शामिल था। सुष्मिता ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस इंस्टाग्राम अकाउंट का स्क्रीनशॉट शेयर किया।

Who so ever created dis profile How dare u bloody drag my husband’s name in it. U better do ur bloody facts check. Do something in ur shit ugly life rather dan posting shit about people. Go n get a life https://t.co/4Yb4GEacyl

— (@roy_susmita7) May 31, 2020