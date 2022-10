पर्थ: पर्थ: मार्कस स्टॉयनिस ने ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वह ऑस्ट्रेलिया की ओर से टी20 इंटरनैशनल में सबसे तेज हाफ सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने सिर्फ 17 गेंद पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की. इसके साथ ही उन्होंने डेविड वॉर्नर और ग्लेन मैक्सवेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. इनके नाम 18 गेंद पर हाफ सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड था. यह टी20 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह के बाद दूसरी सबसे तेज हाफ सेंचुरी है.

मैक्सवेल ने मंगलवार को टी20 वर्ल्ड कप 2022 के सुपर 12 चरण के मुकाबले में पर्थ स्टेडियम में धमाकेदार बल्लेबाजी की. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी की. अपनी हाफ सेंचुरी में उन्होंने चार चौके और पांच छक्के लगाए.

स्टॉयनिस ने महीश तीक्ष्णा की गेंद पर छक्का लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की. यह छोटी गेंद थी लेकिन स्टॉयनिस ने अपने लिए जगह बनाई और गेंद को सीधा खेला. शॉट शानदार था और गेंद सीधा जाकर साइट स्क्रीन के ऊपर से गई. उनकी पारी की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने 158 रन का लक्ष्य 16.3 ओवर में हासिल कर लिया. स्टॉयनिस 18 गेंद पर 59 रन बनाकर नाबाद रहे. उन्होंने 6 छक्के और चार चौके लगाए. संयोग की बात है स्टॉयनिस की जर्सी का नंबर भी 17 है.

Half-century of 17 balls! That’s the fastest by an Aussie man in T20Is #T20WorldCup https://t.co/AWyS6Hz5q3

