आईसीसी टेस्‍ट चैंपियनशिप के तहत न्‍यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे मुकाबले में ऑस्‍ट्रेलिया के बल्‍लेबाज मार्नस लबुशाने ने करियर का पहला दोहरा शतक जड़ा. लबुशाने ने 363 गेंद पर 215 रनों की पारी खेली. इसके साथ ही लबुशाने ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करते हुए स्‍टीव स्मिथ को भी पीछे छोड़ दिया है.

Going past Steve Smith’s Test batting average

Scoring his first Test double hundred

Closing in on 500 runs in this series

Marnus Labuschagne is having the time of his life!#AUSvNZ pic.twitter.com/EgzUcdhDQr

— ICC (@ICC) January 4, 2020