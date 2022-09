एशिया कप 2022 में टीम इंडिया ने बड़ी ही आसानी से सुपर-4 राउंड में प्रवेश किया। भारत ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से जबकि हांगकांग को 40 रनों से करारी शिकस्त दी। भारतीय टीम के इस शानदार प्रदर्शन से जहां टीम इंडिया के फैंस में खुशी का माहौल है तो वहीं, पाकिस्तान के एक पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने रोहित शर्मा की कप्तानी पर ही बड़े सवाल उठा दिये हैं।

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मोहम्मद हफीज पीटीवी स्पोर्ट्स न्यूज में बतौर एक्सपर्ट रोहित शर्मा की बॉडी लैंग्वेज पर टिप्पणी कर रहे हैं। वीडियो में हफीज कहते हैं- हांगकांग से मैच जीतने के बाद आप जरा रोहित शर्मा के हावभाव देखें। मैंने पहले ही कहा कि टॉस के लिए जब रोहित शर्मा आए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बेहद कमजोर लगी। वह घबराए हुए लगे। कंफ्यूज लगे। वह रोहित शर्मा नजर नहीं आ रहे, जिन्हें मैंने देखा हुआ है शानदार पारियां खेलते हुए।”

हफीज ने कहा, “मुझे लगता है कि रोहित शर्मा के कंधों पर कप्तानी का बहुत ज्यादा दबाव है। उन्हें मुश्किल हो रही है। उनकी फॉर्म ढलान पर है और IPL भी अच्छा नहीं गया। इनकी लय वापस नहीं आ पा रही है। रोहित की बड़ी-बड़ी बातें उनकी बॉडी लैंग्वेज में नहीं झलक रही हैं। मुझे लग रहा है कि रोहित के लिए लंबे समय तक कप्तानी करना मुश्किल है। मैं नहीं समझता कि वह ज्यादा लंबे समय तक कप्तान रह पाएंगे।”

