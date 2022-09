एशिया कप 2022 के 5वें मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने श्रीलंका के खिलाफ छोटी सी पारी खेलने के के बावजूद इतिहास रच दिया है। शाकिब ने लंका के खिलाफ महज 24 रनों की पारी खेली और T20 क्रिकेट में 6000 रन पूरे करने का बड़ा कारनामा अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही शाकिब T20 क्रिकेट में 6000 रन और 400 से ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे ऑलराउंडर बन गये।

T20 क्रिकेट में 6000 रन और 400 विकेट

Dwayne Bravo and Shakib Al Hasan are the only cricketers to have 6000+ runs & 400+ wickets in T20 history. pic.twitter.com/1XYcp7CkMd

— Johns. (@CricCrazyJohns) September 1, 2022