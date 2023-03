IND v AUS: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शमी ने रचा इतिहास, कुंबले का ये बड़ा रिकॉर्ड हुआ ध्वस्त

भारत ने तीन मैचों की सीरीज के पहले वनडे मैच में शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया की पारी को 35.4 ओवर में 188 रन पर समेट दिया. ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज मिशेल मार्श से सबसे ज्यादा 81 रन बनाये. भारत की ओर की मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने तीन-तीन विकेट लिये। शमी ने जोस इंग्लिश (26), कैमरन ग्रीन (12) और मार्कस स्टोइनिस (5) को पवेलियन की राह दिखाई. इसके साथ ही शमी ने वनडे में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया.

दरअसल, शमी ने वनडे क्रिकेट में 30वीं बार 3 विकेट लेने का बड़ा कारनामा किया. इस तरह उन्होंने वनडे में भारत की ओर से सबसे ज्यादा 3 विकेट लेने के मामलें में अनिल कुंबले को पछाड़ दिया. कुंबले ने 29 बार वनडे में 3 विकेट लेने का कमाल किया था. शमी अब वनडे में सबसे ज्यादा बार 3 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं. उनसे पहले अब अजीत अगरकर, जवागल श्रीनाथ और जहीर खान हैं.

Mohammad Shami is our Top Performer from the first innings for his brilliant bowling figures of 3/17 in 6 overs.