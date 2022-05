कुमार कार्तिकेय ने मुंबई इंडियंस की चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जीत में अहम भूमिका निभाई। इस गेंदबाज ने गुरुवार, 12 मई को वानखेड़े स्टेडियम (मुंबई) पर खेले गए मैच में 22 रन देकर दो विकेट लिए थे। इस मैच में चेन्नई सिर्फ 97 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी। कार्तिकेय इस सीजन में मुंबई के लिए उभरते हुए खिलाड़ी बने हैं। और अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें एक खास तोहफा भी मिला।

कार्तिकेय को महेंद्र सिंह धोनी ने मैच बॉल पर साइन करके दिए। धोनी अकसर मैच के बाद युवा खिलाड़ियों से बात करते और उनके साथ अपने अनुभवों को साझा करते हैं। मुंबई के खिलाफ मैच के बाद धोनी ने कार्तिकेय के साथ भी बात की।

Imagine getting a signed MS Dhoni match ball ?#TATAIPL – Truly a tournament where talent meets opportunity! ??#OneFamily #DilKholKe #MumbaiIndians #CSKvMI @Kartike54075753 MI TV pic.twitter.com/umMV9xucDJ

