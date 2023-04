चेन्नई: महेंद्र सिंह धोनी, अब क्रिकेट में सिर्फ एक खिलाड़ी ही नहीं बल्कि संस्थान बन चुके हैं. धोनी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए हुए तीन साल के करीब का वक्त हो गया है लेकिन वह अब भी आईपीएल में सक्रिय हैं. और शुक्रवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हुए मुकाबले के बाद धोनी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ियों के साथ कुछ वक्त बिताया. चेन्नई सुपर किंग्स के इस कप्तान ने धोनी ने इन खिलाड़ियों को कुछ काम के सबक दिए.

इंडियन प्रीमियर लीग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें धोनी सनराइजर्स के युवा खिलाड़ियों जिनमें उमरान मलिक, अब्दुल समद भी शामिल हैं, के साथ बात कर रहे हैं. सभी खिलाड़ी हाथ बांधे धोनी की बातों को सुन रहे हैं. धोनी के ये गुरुमंत्र इन खिलाड़ियों को खूब काम आएंगे.

When @msdhoni speaks, the youngsters are all ears

@ChennaiIPL

— IndianPremierLeague (@IPL) April 21, 2023