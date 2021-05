My Dream11 Team Prediction, SRH vs MI, IPL 2021: लय में लौट रही मुंबई से भिड़ेगा हैदराबाद, ड्रीम टीम में ज

My Dream11 Team Prediction, SRH vs MI Vivo IPL 2021, Probable XIs For Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians, fantasy playing tips for today’s Match

इंडियन प्रीमियर लीग में सोमवार के मैच पर तो कोरोना वायरस का ग्रहण लगने के कारण स्थगित हो गया. लेकिन मंगलवार को फैन्स को एक बार फिर टी20 क्रिकेट का फुल रोमांच मिलने की उम्मीद है. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम मुंबई इंडियंस से भिड़ेगी. धीरे-धीरे मुंबई की टीम अब लय में लौटती दिख रही है. दोनों टीमों का यह इस सीजन का दूसरा मुकाबला है. चेन्नई में खेले गए पहले मुकाबले में सनराइजर्स की टीम अपनी गलतियों के चलते जीती बाजी हार गई थी. इस बार वह मुंबई से अपना बदला लेने को बेकरार होगी.

SRH vs MI Dream11 Tips And Prediction IPL 2021

सनराइजर्स की टीम काफी उठापटक से गुजर रही है. इस सीजन अभी तक वह अंकतालिका में सबसे निचले पायदान पर है. अब उसने डेविड वॉर्नर को कप्तानी से हटाकर केन विलियमसन को कप्तान बना लिया है. वैसे दोनों टीमों का रिजल्ट कुछ भी हो लेकिन अगर फैन्टेसी गेम खेलने वाले फैन्स के लिए दोनों टीमों में से कुल 11 खिलाड़ी कमाल कर जाएं तो उनका दिन बन सकता है.

वैसे मुंबई इंडियंस ने हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स को करारी मात दी है. चेन्नई ने मुंबई के सामने 219 का विशाल टारगेट रखा था लेकिन मुंबई की टीम ने लड़खड़ाने के बावजूद कीरोन पोलार्ड के दम पर यहां जीत दर्ज कर अपनी लय में लौटने के संकेत दे दिए हैं. वह कमजोर दिख रही हैदराबाद को भी यहां बैकफुट पर ही रहने का दबाव बनाएगी. लेकिन पहले से ही दबाव में घिर चुकी हैदराबाद भी मुंबई जैसी मजबूत टीम को हराकर लीग में अपनी वापसी का जोर लगाने को तैयार होगी.

मेरी ड्रीम11 टीम (My Dream11 Team Prediction, SRH vs MI)

विकेटकीपर: क्विंटन डि कॉक, जॉनी बेयरस्टो (C)

बल्‍लेबाज: मनीष पांडे, रोहित शर्मा, केन विलियमसन, सूर्यकुमार यादव (VC)

ऑलराउंडर: कीरोन पोलार्ड, मोहम्मद नबी

गेंदबाज: जसप्रीत बुमराह, खलील अहमद, ट्रेंट बोल्ट

सनराइजर्स हैदराबाद की संभावित टीम (SRH Predicted XI)

जॉनी बेयरस्टो (WK), केन विलियमसन (C), मनीष पांडे, केदार जाधव, विजय शंकर, मोहम्मद नबी, अब्दुल समद, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, संदीप शर्मा, खलील अहमद

मुंबई इंडियंस की संभावित टीम (SRH Predicted XI)

रोहित शर्मा (C), क्विंटन डि कॉक (WK), सूर्यकुमार यादव, कीरोन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, क्रुणाल पांड्या, जेम्स नीशम, राहुल चाहर, धवल कुलकर्णी, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट

