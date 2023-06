VIDEO: उस्मान ख्वाजा के विकेट पर रॉबिन्सन ने अपने उग्र सेलिब्रेशन की बताई वजह

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन ने तीसरे दिन उस्मान ख्वाजा को पवेलियन का रास्ता दिखाया. रॉबिन्सन ने ख्वाजा को 141 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड किया और फिर आक्रामक अंदाज में विकेट का जश्न मनाया. रॉबिन्सन के इस सेलिब्रेशन पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं.

दरअसल, उस्मान ख्वाजा को आउट करने के लिए इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने खास तरह की फील्डिंग सजाई. ख्वाजा पर दवाब बनाने के लिए 6 फील्डर्स का एक घेरा बनाया गया. इसके बाद ख्वाजा को स्ट्राइक रोटेट करने में मुश्किल होने लगी और फिर वह गलती कर बैठे. रॉबिन्सन की गेंद पर शॉट खेलने के चक्कर में ख्वाजा क्लीन बोल्ड हो गए.

ख्वाजा के आउट होते ही रॉबिन्सन ने गुस्से से ख्वाजा की ओर देखा और फिर जोरदार तरीके से विकेट का जश्न मनाया. गेंदबाज के इस व्यवहार की अब सोशल मीडिया पर आलोचना हो रही है. हालांकि रॉबिन्सन को इस आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता है और उन्होंने कहा है कि ये खेल का हिस्सा है.

रॉबिन्सन ने कहा, ” ये घर में मेरी पहली एशेज सीरीज है. उस्मान ख्वाजा का विकेट मेरे लिए बहुत खास था. ख्वाजा ने कमाल की पारी खेली और वो जिस तरह से खेल रहे थे तो उनका विकेट लेना हमारी टीम के लिए बहुत जरूरी था. और, मैंने ऐसा ही किया. अगर रिएक्शन की बात है तो ये बस उस पल की बात थी. जो भी हुआ वो विकेट के जोश में हुआ."

SIX catchers in and the plan works ?

Khawaja gone for 141.

COME ON ENGLAND! ??????? #EnglandCricket | #Ashes pic.twitter.com/6MLJcQxzCX

— England Cricket (@englandcricket) June 18, 2023