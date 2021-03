बीसीसीआई सचिव जय शाह ने सोमवार को महिला दिवस के मौके पर यह ऐलान किया है कि भारतीय महिला टीम इस साल एक टेस्‍ट मैच खेलेगी. भारतीय महिला टीम मौजदा वक्‍त में टी20 और वनडे क्रिकेट ही खेलती है. खेल के सबसे लंबे प्रारूप में महिला ब्रिगेड ज्‍यादा एक्टिव नहीं है.

भारतीय महिला टीम ने अपना आखिरी टेस्‍ट मैच साल 2014-15 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था. इस सीरीज में उन्‍हें 1-0 से जीत मिली थी.

On the occasion of #InternationalWomensDay, I’m pleased to announce that #TeamIndia @BCCIWomen will play a one-off Test match against @ECB_cricket later this year. The women in blue will be donning the whites again 🙏🏻 🇮🇳

— Jay Shah (@JayShah) March 8, 2021