IPL 2023 बीच में छोड़ स्वदेश लौटा गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज जोश लिटिल

नई दिल्ली। आयरलैंड के तेज गेंदबाज जोश लिटिल अपनी राष्ट्रीय टीम की तरफ से बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने के लिए स्वदेश लौट गए हैं और वह गुजरात टाइटंस की तरफ से इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी कुछ मैचों में नहीं खेल पाएंगे.

बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज को बांग्लादेश के खिलाफ नौ मई से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए आयरलैंड की टीम में शामिल किया गया है.

गुजरात टाइटंस के क्रिकेट निदेशक विक्रम राठौड़ ने मीडिया को जारी विज्ञप्ति में कहा,‘‘ हम जोश को शुभकामनाएं देते हैं जो वनडे में आयरलैंड का प्रतिनिधित्व करने के लिए वापस लौट रहे हैं. उन्होंने अपने पहले इंडियन प्रीमियर लीग में अच्छा प्रदर्शन किया और वह वनडे सीरीज समाप्त होने के बाद फिर से गुजरात टाइटंस की टीम से जुड़ेंगे.’’

Fantastic night at Eden Gardens! Shoutout to Josh Little for an amazing spell @vijayshankar260 for a memorable knock ?? pic.twitter.com/GC3C3UnfSj

— hardik pandya (@hardikpandya7) April 29, 2023