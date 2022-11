बाबर आजम की खराब फॉर्म साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2022 के अहम मुकाबले में भी जारी रही। बाबर 15 गेंदों पर महज 6 रन बनाकर लुंगी एंगिडी का शिकार बने। इस तरह पाकिस्तानी कप्तान टूर्नामेंट में लगातार चौथे मैच में फ्लॉप हो गए। बाबर इस वर्ल्ड कप में अभी तक 4 मैचों में सिर्फ 14 रन ही बना सके हैं जिसमें उनका औसत सिर्फ 3.5 का है।

T20 वर्ल्ड कप 2022 में बाबर आजम:

पारी: 4

रन: 14

औसत: 3.5

स्ट्राइक रेट: 46.6

T20 वर्ल्ड कप 2022 में बाबर आजम अभी तक दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके हैं। भारत के खिलाफ तो बाबर अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे।

बाबर आजम साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली गेंद से ही संघर्ष करते नजर आए और छठे ओवर में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में एंगिडी की गेंद पर रबाडा को कैच थमा बैठे। लगातार चौथे मैच में सिंगल डिजिट में आउट होते ही बाबर आजम सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए।

Babar Azam batting Highlights of this World Cup #PAKvSA pic.twitter.com/vFPlwIqKpZ

Cometh the hour, cometh the man.

Babar Azam with another masterclass, today blistering 6 runs off just 15 balls??? #INDvPAK pic.twitter.com/k5pQglBaEY

— TukTuk Academy (@TukTuk_Academy) November 3, 2022