इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद ने 5 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। अबरार अहमद का ये डेब्यू टेस्ट मैच है और उन्होंने पहले ही सेशन में 5 विकेट लेने का बड़ा कारनामा कर दिया।

अबरार अहमद डेब्यू टेस्ट में 5 विकेट लेने वाले पाकिस्तान के 13वें गेंदबाज हैं। उन्होंने पहले सेशन में कमाल की गेंदबाजी करते हुए सलामी जोड़ी जैक क्रॉली और बेन डकेट को पवेलियन का रास्ता दिखाने के बाद ओली पोप, जो रूट और हैरी ब्रूक का शिकार किया।

आइए जानते हैं अबरार अहमद ने कैसे चटकाए पहले ही सेशन में ये पाचों विकेट….

पहला विकेट- जैक क्रॉली

अबरार अहमद ने 9वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का आगाज किया। पहला ओवर करने आए अबरार ने ओवर की 5वीं गेंद पर जैक क्रॉली को बोल्ड कर अपने टेस्ट करियर का पहला विकेट झटका। क्रॉली 19 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अबरार की ये गेंद गुगली रही जिसको क्रॉली ने आगे निकलकर डिफेंस करने की कोशिश की लेकिन गेंद बैट और पैड के बीच से निकलकर विकटों से जा टकराई।

