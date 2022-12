नई दिल्ली। बांग्लादेश के हाथों वनडे सीरीज में मिली हार के बाद पूर्व क्रिकेटरों वीरेंद्र सहवाग और वेंकटेश प्रसाद ने भारतीय टीम की ‘पुरानी’ रणनीति पर नाराजगी जताई है। पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने कहा कि टीम प्रबंधन को कठिन फैसले लेने होंगे जबकि सहवाग ने रोहित शर्मा की टीम से ‘जागने’ के लिये कहा। अपने चिर परिचित अंदाज में सहवाग ने ट्वीट किया, ‘‘क्रिप्टोस से भी तेज गिर रही है अपनी परफॉर्मेंस यार। जागने की जरूरत है ।’’

इससे पहले वर्षाबाधित वनडे सीरीज में भारत को न्यूजीलैंड ने 1-0 से हराया था। भारतीय टीम ने 2013 के बाद से आईसीसी का कोई खिताब नहीं जीता है । प्रसाद ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा,‘‘दुनिया भर में भारत इतने क्षेत्रों में नयी पहल कर रहा है लेकिन सीमित ओवरों के क्रिकेट में हमारी रणनीति बरसों पुरानी है ।’

उन्होंने कहा, ‘‘इंग्लैंड ने 2015 वर्ल्ड कप में पहले दौर से बाहर होने के बाद कठिन फैसले लिये और आज इतनी शानदार टीम बन गई है। भारत को भी कड़े फैसले लेने होंगे और सोच बदलनी होगी। आईपीएल शुरू होने के बाद से हम एक भी T20 विश्व कप नहीं जीत सके और पिछले पांच साल में बेमानी द्विपक्षीय सीरीज जीतने के सिवाय वनडे में भी कुछ खास नहीं किया है।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ लंबे समय से अपनी गलतियों से सबक नहीं लिया है और वनडे क्रिकेट में कुछ खास नहीं कर पा रहे। बदलाव जरूरी है।’’

India is innovating in so many fields across the world. But whn it comes to playing Limited overs cricket, our approach is a decade old. England after the 2015 WC first round exit took tough calls and turned around to become such an exciting team, India need to take tough calls..

