IPL 2023: प्रेरक मांकड़ ने पकड़ा ऋद्धिमान साहा का हैरतअंगेज कैच, देखें वीडियो

आईपीएल 2023 में आज गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपरजायंट्स की टीम आमने-सामने है. इस मैच में गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपरजायंट्स के सामने जीत के लिए 228 रन का लक्ष्य रखा है. गुजरात टाइटंस के लिए शुभमन गिल ने 51 गेंद में नाबाद 94 रन और ऋद्धिमान साहा ने 43 गेंद में 81 रन की विस्फोटक पारी खेली. साहा और गिल के बीच 142 रन की ओपनिंग साझेदारी हुई. साहा 13वें ओवर में आवेश खान की गेंद पर सीमा रेखा पर प्रेरक मांकड़ के हाथों लपके गए. प्रेरक मांकड़ ने बाएं तरफ भागते हुए शानदार कैच लपका.

13वें ओवर की पहली बॉल जो लेंथ गेंद थी, उसे ऋद्धिमान साहा ने डीप स्क्वेयर लेग की दिशा में उड़ा कर मारा. इस शॉट में कनेक्शन कुछ खास नहीं था, सीमा रेखा पर फ़ील्डर प्रेरक मांकड़ ने बाईं तरफ़ भाग कर कमाल का कैच पकड़ा. मांकड़ कैच लेने के बाद जमीन पर गिरे, पर उन्होंने बैलेंस बनाए रखा और अपनी बॉडी को सीमा रेखा से दूर रखा.

देखें वीडियो:

It was going to take something incredible to dismiss Saha today and Prerak Mankad provided it!

— JioCinema (@JioCinema) May 7, 2023