पिता के सामने टेम्बा बावुमा ने खत्म किया शतक का सूखा, 7 साल बाद जड़ा बतौर कप्तान पहला सैकड़ा

साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच जोहानिसबर्ग में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में तीसरे दिन साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने शानदार शतक जड़ दिया जो बतौर कप्तान उनका पहला टेस्ट शतक है. दिलचस्प बात ये है कि बावुमा का ये दूसरा शतक है जो पहले टेस्ट शतक के करीब 7 साल बाद आया है. इससे पहले उन्होंने जनवरी 2016 में टेस्ट करियर का पहला शतक लगाया था.

बावुमा का ये शतक ऐसे समय में आया जब साउथ अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में पहले 3 विकेट महज 32 रन पर खो दिए. बावुमा ने 191 गेंदों पर 21 चौकों की मदद से अपना शतक पूरा किया. बावुमा के इस शानदार शतक के समय उनके पिता भी स्टेडियम में मौजूद थे. बावुमा के पिता ने अपने बेटा का शतक पूरा होने पर जमकर तालियां बजाई.

टेम्बा बावुमा को पिछले महीने साउथ अफ्रीका का टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था. बावुमा को डीन एल्गर की जगह कप्तान बनाया गया. हालांकि बावुमा बतौर कप्तान अपने पहले टेस्ट की दोनों पारियों में वह खाता भी नहीं खोल सके थे. लेकिन दूसरे ही टेस्ट में शतक जड़ 7 साल लंबा सूखा खत्म कर दिया. उनका ये दूसरा शतक 56वें टेस्ट मैच में आया है.

बावुमा अब तक साउथ अफ्रीका के लिए कुल 56 टेस्ट मैच खेल चुके जिसकी 97 पारियों में उन्होंने 35 की औसत से 2950 रन बनाए हैं. इसमें 2 शतक और 20 अर्धशतक शामिल है. बावुमा टेस्ट के अलावा वनडे टीम के भी कप्तान हैं.

Father of Temba Bavuma clapping for his son's hundred ❤️#SAvWI #WIvSA pic.twitter.com/QrDuXy1xx6