पाकिस्तान सुपर लीग (PSL 2021) के एक मैच में फील्डिंग के दौरान अपने ही साथी खिलाड़ी से टकराने के चलते कनकशन का शिकार हुए साउथ अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज फाफ डु प्लेसिस (Faf Du Plessis) के बाकी बचे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. क्ववेटा ग्लेडिएटर्स के यह खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे. इस दौरान सीमा रेखा के भीतर एक गेंद को रोकने के प्रयास में वह साथी खिलाड़ी मोहम्मद हसनैन से टकरा गए.

चोटिल होने के बाद डुप्लेसिस ने तुरंत मैदान छोड़ दिया था और फिर जांच के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया था. इस साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी को यह चोट पेशावर जाल्मी के खिलाफ मैच के दौरान लगी थी. पेशावर जाल्मी की पारी के 7वें ओवर के दौरान डुप्लेसिस और हसनैन चौका बचाने के लिए दौड़ रहे थे, तभी वे आपस में टकरा गए. इस दौरान हसनैन का घुटना डुप्लेसिस के सिर पर जा लगा और वे मैदान पर ही गिर पड़े थे.

#FafduPlessis Get Well Soon Dear Faf you are my one of the favorite players of cricket RT if yours pic.twitter.com/dEp0k7FgBz

डुप्लेसिस अब आज रात (बुधवार) साउथ अफ्रीका लौट जाएंगे. अस्पताल में भर्ती होने के बाद साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी ने कहा कि कनकशन के कारण उन्होंने कुछ हद तक अपनी याददाश्त खो दिया था. लेकिन अब वह ठीक हैं.

Thank you everyone for all the messages of support. I’m back at the hotel recovering. Have concussion with some memory loss but I will be fine. Hopefully be back on the field soon. Much love. ❤️

— Faf Du Plessis (@faf1307) June 13, 2021