Pakistan Super League 2022, Quetta Gladiators vs Peshawar Zalmi, 2nd Match: पाकिस्तान सुपर लीग में क्वेटा ग्लैडिएटर्स (Quetta Gladiators) और पेशावर जाल्मी (Peshawar Zalmi) के बीच सीजन का दूसरा मैच खेला गया, जिसमें जाल्मी ने 5 विकेट से जीत दर्ज की. इस मुकाबले के दौरान एक पल ऐसा भी आया, जब क्वेटा के गेंदबाज नसीम शाह (Naseem Shah) ने फील्ड लगाने के लिए कप्तान सरफराज अहमद (Sarfaraz Ahmed) के सामने हाथ तक जोड़ लिए.

ये वाकया पेशावर की पारी का है, जब पेशावर को जीत के लिए 27 गेंदों में 43 रन की जरूरत थी. उस वक्त गेंद नसीम शाह के हाथों में थी. नसीम शाह अपनी पसंद की जगह पर फील्ड सेट करने के लिए विकेट के पीछे खड़े कप्तान के सामने हाथ जोड़ते नजर आए.

Naseem Shah was literally pleading Sarfaraz to give him the field he wanted 🙈 pic.twitter.com/FGKkzNnJNe

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी क्वेटा की टीम ने 4 विकेट खोकर 190 रन बनाए. अहसान अली ने विल स्मीड के साथ पहले विकेट के लिए 155 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया. अली 73 रन बनाकर आउट हुए, जबकि विल ने 97 रन की पारी खेली. विपक्षी टीम की ओर से समीन गुल और उस्मान कादिर ने 2-2 शिकार किए.

Quetta gave it their all, but Peshawar batters snatched the game away. Well played 👏🏼 #HBLPSL7 l #LevelHai l #QGvPZ pic.twitter.com/SzHgDyB1Bi

— PakistanSuperLeague (@thePSLt20) January 28, 2022