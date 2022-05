भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने रविवार को साउथ अफ्रीका के साथ घरेलू टी20 इंटरनैशनल सीरीज (India vs South Africa T20I Series) के लिए टीम का ऐलान कर दिया। 18 सदस्यीय इस टीम में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में खेलने वाले अधिकतर खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। वेंकटेश अय्यर (Venkatesh Iyer), रवि बिश्नोई (Ravi Bishnoi) और दीपक हूडा (Deepak Hooda) अपनी जगह बचा पाने में सफल रहे हैं।

29 मई को आईपीएल 2022 समाप्त हो जाएगा। इसके बाद 9 जून से साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच टी20 इंटरनैशनल मैचों की सीरीज खेली जाएगी।

पांच टी20 इंटरनैशनल मैचों की सीरीज को इस साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के रूप में भी देखा जा रहा है। टीम इंडिया में मिडल-ऑर्डर में कई खिलाड़ियों की गुंजाइश बन रही है और ऐसे में युवाओं की कोशिश होगी कि उनके लिए दावा ठोका जाए।

अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) और उमरान मलिक (Umran Malik) को आईपीएल की फॉर्म के आधार पर टीम इंडिया में जगह भी मिली है। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो टीम में जगह नहीं बना पाए। उनमें से एक हैं- राहुल त्रिपाठी (Rahul Tripathi(। सोशल मीडिया पर भी त्रिपाठी को भारतीय टीम में शामिल नहीं किए जाने पर काफी रिऐक्शंस आ रहे हैं।

राहुल त्रिपाठी बीते तीन-चार साल से आईपीएल में अच्छा खेल रहे हैं। कई खिलाड़ियों को जगह तो मिली लेकिन सिलेक्टर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के इस बल्लेबाज को नजरअंदाज कर दिया।

त्रिपाठी के साथ अच्छी बात यह है कि वह पहली ही गेंद से आक्रामक बल्लेबाजी कर सकते हैं। उनके पास क्रिकेट के परंपरागत शॉट्स तो हैं ही साथ ही वह काफी इनोवेटिव भी हैं। टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने ईएसपीएनक्रिकइंफो के साथ बातचीत में कहा था कि त्रिपाठी टीम इंडिया के लिए तैयार हैं। उन्हें सूर्यकुमार यादव के बैकअप के रूप में देखा जा रहा था। ऐसा भी कहा जा रहा था कि वह मिडल-ऑर्डर में सूर्यकुमार यादव और दीपक हूडा के साथ भी बल्लेबाजी कर सकते हैं।

Feel for Rahul Tripathi. Has been a consistent run scorer in the IPL for last few seasons and has done no wrong to deserve a call when seniors are resting. Hopefully he’ll be there for the Ireland tour. Sanju Samson the other one who deserved an opportunity too.

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 22, 2022