T20 में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले भारतीय

Our Eighth Wonder is closer to a special number!

1️⃣5️⃣0️⃣* IPL Games for Chennai ? ?#RRvCSK #WhistlePodu #Yellove ? pic.twitter.com/ekXRNqEANy

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 27, 2023