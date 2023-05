IPL 2023: रविंद्र जडेजा ने धोनी को समर्पित की जीत, बताया आखिरी बॉल पर क्या था प्लान

रविंद्र जडेजा ने आखिरी दो गेंदों पर छक्का और चौका लगाकर चेन्नई सुपर किंग्स को पांचवीं बार आईपीएल का चैंपियन बना दिया. चेन्नई सुपर किंग्स को वर्षा बाधित इस मैच में 15 ओवर में 171 का लक्ष्य मिला था. आखिरी ओवर में चेन्नई को जीत के लिए 13 रन चाहिए थे. लेकिन पहली चार गेंदों पर सिर्फ 3 रन बने. अब आखिरी दो गेंद पर 10 रन चाहिए थे लेकिन रविंद्र जडेजा ने छक्का और फिर चौका लगाकर अपनी टीम को जीत दिला दी.

चेन्नई की जीत के हीरो जडेजा ने मैच के बाद कहा- मुझे शानदार लग रहा है. अपने घरेलू दर्शकों के सामने जीतना वाकई खुश करने वाला है. मैं गुजरात से हूं और यह बहुत खास फीलिंग है. दर्शकों का सपॉर्ट शानदार रहा. वे देर रात तक बारिश रुकने का इंतजार करते रहे. मैं उन्हें शुक्रिया कहना चाहूंगा जो इतनी बड़ी संख्या में चेन्नई सुपर किंग्स का सपॉर्ट करने आए.' देर रात 1 बजकर 35 मिनट तक भी मैदान दर्शकों से भरा हुआ था.

जडेजा ने कहा, 'मैं यह जीत चेन्नई सुपर किंग्स के खास सदस्य को समर्पित करना चाहूंगा, और वह है महेंद्र सिंह धोनी. आखिर में मैं सिर्फ जितना तेज हो सके बल्ला घुमाना चाहता था. गेंद कहीं भी जाए. मैं इस बारे में नहीं सोच रहा था. बस तेज बल्ला घुमाना चाहता था. मैं खुद पर यकीन कर रहा था कि मैं सीधा हिट करूंगा क्योंकि मुझे पता था कि मोहित स्लो और यॉर्कर फेंक सकता है. साथ ही ऑफ स्टंप के बाहर भी. तो मेरी कोशिश बस तेज बल्ला घुमाने की थी.'

??? ?? ??? ?????! ??

Hear from the Man of the Moment - Ravindra Jadeja, who dedicates the win to none other than MS Dhoni ?#TATAIPL | #Final | #CSKvGT | @imjadeja | @msdhoni pic.twitter.com/PLFBsXeLva

— IndianPremierLeague (@IPL) May 29, 2023