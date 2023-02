भारतीय विकेटकीपर ऋचा घोष पहले विमन प्रीमियर लीग की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ियों में शामिल रही. सोमवार, 13 फरवरी को मुंबई में हुई नीलामी में 19 साल की इस विकेटकीपर बल्लेबाज को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 1.9 करोड़ रुपये देकर अपनी टीम में शामिल किया. ऋचा ने एक दिन पहले ही महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत के पहले मैच में कमाल की पारी खेली थी.

इससे पहले अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी वह विजेता टीम की सदस्य रहीं. इस टीम ने 29 जनवरी को इंग्लैंड को फाइनल में हराया था. अब इस विकेटकीपर खिलाड़ी को उम्मीद है कि वह कोलकाता में अपने माता-पिता के लिए फ्लैट खरीद सकेगी.

सिलिगुड़ी की रहने वालीं ऋचा ने नीलामी के बाद कहा, 'मेरे माता-पिता की सिर्फ यही चाहत थी कि मैं भारत के लिए खेलूं. मैं अपनी टीम की कप्तान के रूप में बड़ी ट्रॉफी जीतना चाहती हूं. मैं कोलकाता में एक फ्लैट लेना चाहती हूं. मैं चाहती हूं कि मेरी मां और पिता वहां सेटल हो जाएं. मैं चाहती हूं कि अब वह अपनी जिंदगी इन्जॉय करें. उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है, उन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत की है. अब भी मेरे पिता अंपायरिंग करते हैं. नीलामी के बाद, मुझे उम्मीद है कि उन्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी.'

ऋचा के पिता मनबेंद्रा घोष कोलकाता के क्लब मैचों में अंपायरिंग करते हैं. उन्होंने वादा किया है कि जब उनकी बेटी वर्ल्ड कप के बाद साउथ अफ्रीका से लौटेगी तो वह उसे एक एसयूवी गिफ्ट करेंगे.

उन्होंने ऑक्शन से पहले कहा था कि यह WPL देश में महिला क्रिकेट को काफी बढ़ाएगा. और भविष्य में आने वाले क्रिकेटर्स को आर्थिक स्थिरता भी देगा. उन्होंने आगे कहा, 'मुझे सिर्फ ऋचा के लिए कोई खास अपेक्षा नहीं है. यह बहुत अच्छा शुरू हो रहा है. राज्य-स्तर के खिलाड़ी, भी सबसे बड़े मंच पर प्रदर्शन कर पाएंगे. उन्हें भी आर्थिक सहयोग मिलेगा. WPL में खिलाड़ियों को खेलते देखकर कई युवा लड़कियां प्रेरणा लेंगी और क्रिकेट को खेलने के लिए आगे आएंगी.'

