बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. कप्तान रोहित शर्मा के बाद तेज गेंदबाज नवदीप सैनी भी चोटिल होकर टीम से बाहर हो गए हैं. नवदीप सैनी को पेट की मांसपेशियों में दर्द है. रोहित शर्मा बीसीसीआई की मेडिकल टीम की निगरानी में हैं, वहीं नवदीप सैनी को एनसीए भेजा रहा है.

टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मैच में चोट लग गई थी, जिसके बाद वह टीम से बाहर हो गए थे. टेस्ट सीरीज के पहले मैच में रोहित शर्मा की जगह केएल राहुल ने कप्तानी की थी. वहीं दूसरे टेस्ट से रोहित के बाहर होने के बाद एक बार फिर केएल राहुल टीम की कमान संभालेंगे. वहीं नवदीप सैनी को दूसरे टेस्ट से पहले पेट की मांसपेशियों में दर्द की शिकायत हुई. नवदीप सैनी को पहले टेस्ट में खेलने का मौका नहीं मिल सका था.

NEWS – Rohit Sharma and Navdeep Saini ruled out of second Test against Bangladesh.

