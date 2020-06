भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) द्वारा उन्हें देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ( Rajiv Gandhi Khel Ratna Award) के लिए नामित किए जाने पर आभार व्यक्त किया है.

सीमित ओवरों के प्ररूप के उपकप्तान ने पिछले कुछ वर्षों में बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया है जिसे देखते हुए बीसीसीआई ने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए उन्हें नामांकित किया है.

बीसीसीआई द्वारा सोशल मीडिया ट्विटर पर अपलोड वीडियो में रोहित ने कहा, ‘बीसीसीआई द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किए जाने से बेहद ही सम्मानित महसूस कर रहा हूं. यह भारत में सर्वोच्च खेल सम्मान है. मैं बीसीसीआई, मेरे साथियों, सपोर्ट स्टाफ, खेल के प्रशंसकों और मेरे परिवार का शुक्रगुजार हूं.’

“I am extremely honored and humbled”- @ImRo45 on being nominated for the prestigious Rajiv Gandhi Khel Ratna Award 2020 #TeamIndia pic.twitter.com/GmHqpEvwkF

