IPL फाइनल से पहले सचिन ने धोनी को किया सावधान, शुभमन गिल की तारीफ में दिया बड़ा बयान

चेन्नई सुपर किंग्स के करिश्माई कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पांचवां आईपीएल खिताब जीतकर अपनी ‘विदाई’ को यादगार बनाना चाहेंगे लेकिन उनकी राह में गुजरात टाइटंस के शुभमन गिल के रूप में बड़ी चुनौती होगी. शुभमन गिल इस सीजन रन मशीन बने हुए हैं और 4 मैचों में 3 शानदार शतक ठोक चुके हैं. यही वजह है कि इस युवा बल्लेबाज ने महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भी अपना दीवाना बना दिया है. फाइनल से पहले सचिन ने शुभमन गिल की तारीफ में एक लंबा-चौड़ा ट्वीट किया है. इस ट्वीट में सचिन ने गिल की बल्लेबाजी और गुजरात के लिए गैम चेंजर खिलाड़ी के बारें में विस्तार से बताया है.

सचिन ने अपने इस ट्वीट में लिखा, "इस सीजन शुभमन गिल के परफॉर्मेंस में ऐसी कहीं कोई कमी नहीं है जिसे भुलाया जाए, उनके दो ऐसे शतक रहे, जिन्होंने अमिट प्रभाव छोड़ा. एक शतक ने मुंबई इंडियन्स की उम्मीदें जगाईं, जबकि दूसरे शतक ने मुंबई इंडियन्स को करारा झटका दे दिया. यही क्रिकेट का अप्रत्याशित स्वभाव है."

उन्होंने कहा, ‘मुझे सचमुच शुभमन गिल की जिस बात ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है वह है उनका स्वभाव, गजब का संयम, रनों की भूख और विकटों के बीच चालाकी भरी रनिंग." पूर्व MI कप्तान ने लिखा, ‘बड़े रन बनाने वाले मैचों में हमेशा ही कुछ ऐसे पल होते हैं, जो निर्णायक बनते हैं और शुभमन गिल ने 12वें ओवर से जो रन गति बढ़ाने का काम किया वह सचमुच अद्भुत था, जिसने गुजरात को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाया."

उन्होंने कहा, "यह मोमेंटम पकड़ने और खेल पर गहरा प्रभाव डालने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन था. वैसे ही तब मुंबई खेल में लौटी थी, जब तिलक वर्मा ने मोहम्मद शमी के एक ही ओवर में धमाकेदार अंदाज में 24 रन बटोरे थे. मुंबई की उम्मीदें तब तक कायम थीं, जब तक कि सूर्यकुमार यादव आउट नहीं हुए थे."

Shubman Gill's performance this season has been nothing short of unforgettable, marked by two centuries that left an indelible impact. One century ignited @mipaltan's hopes, while the other dealt them a crushing blow. Such is the unpredictable nature of cricket!

What truly… pic.twitter.com/R3VLWQxhoT

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) May 28, 2023