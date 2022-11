इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज सैम बिलिंग्स आईपीएल के अगले सीजन में हिस्सा नहीं लेंगे. सैम बिलिंग्स ने ट्विटर के जरिए इसकी घोषणा की. सैम बिलिंग्स ने ट्विटर पर लिखा…अगले आईपीएल सीजन में मैं कोलकाता नाइटराइर्स के लिए खेलता नहीं नजर आऊंगा.

Have taken the tough decision that I won’t be taking part in the next IPL @KKRiders

Looking to focus on longer format cricket at the start of the English summer with @kentcricket pic.twitter.com/7yeqcf9yi8

