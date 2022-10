भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली के फैंस भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हैं। कोहली को लेकर दीवानगी पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में भी कोहली को चाहने वालों की कमी नहीं हैं जिसका अंदाजा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो से साफ लगाया जा सकता है। दरअसल, पाकिस्तान में विराट के एक फैन ने संमदर किनारे रेत पर किंग कोहली का चेहरा ही उकेर दिया जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो से पता चलता है कि पाकिस्तान में कोहली को लेकर किस हद तक दीवानगी है।

Here is the video made by Sameer Shoukat @mr_lovely47 from Gaddani, Balochistan.

The team is fan of Virat Kohli @imVkohli, made this amazing portray of #ViratKohli? using sand art to show his love for the greatest cricketer of our time.

Please share ?. pic.twitter.com/eA4meY4T9M

— Fazila Baloch?☀️ (@IFazilaBaloch) October 29, 2022