साउथ अफ्रीका ने गुरूवार को यहां बारिश से प्रभावित पहले वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में भारत को नौ रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बनायी। साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 40 ओवर में 249 रनों का स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में भारतीय टीम 8 विकेट खोकर 240 रन ही बना सकी। संजू सैमसन ने नाबाद 86 रनों की पारी खेली।

साउथ अफ्रीका ने डेविड मिलर (नाबाद 75) और हेनरिच क्लासेन (नाबाद 74) की अर्धशतकीय पारियों से 40 ओवर में चार विकेट पर 249 रन बनाये। साउथ अफ्रीका ने 110 रन के स्कोर पर चार विकेट गंवा दिये थे। पर इसके बाद मिलर (63 गेंद में पांच चौके, तीन छक्के) और क्लासेन (65 गेंद में छह चौके, दो छक्के) ने पांचवें विकेट के लिये नाबाद 139 रन की साझेदारी से अपनी टीम को 250 रन के पार कराया। भारत के लिये शार्दुल ठाकुर ने आठ ओवर में 35 रन देकर दो विकेट झटके।

बारिश के कारण मैच शुरू होने में देरी हुई और इसे 40-40 ओवर का कर दिया गया। बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने धीमी शुरूआत की और 10 ओवर में बिना विकेट गंवाये 41 रन बनाये।

भारतीय कप्तान शिखर धवन का गेंदबाजी करने का फैसला नयी गेंद से गेंदबाजी करने वाले मोहम्मद सिराज और आवेश खान ने सही साबित किया। सिराज ने दोनों तरीकों से गेंद को स्विंग कराकर शुरू में दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को काफी परेशान किया लेकिन कोई विकेट नहीं ले सके।

धवन ने नौंवे ओवर में ठाकुर को लगाया और दो गेंद के बाद ही इस तेज गेंदबाज ने अपनी टीम को पहला मौका दिलाया जिसमें जानेमन मलान उनकी गेंद पर बल्ला छुआ बैठे थे और वह पहली स्लिप में शुभमन गिल के हाथों आउट हो सकते थे लेकिन इस भारतीय क्षेत्ररक्षक इसे लपक नहीं सका। पर ठाकुर ने चार ओवर के बाद मलान को अपना शिकार बनाया जब गेंद उनके बल्ले को छूकर शार्ट मिडविकेट पर श्रेयस अय्यर के हाथों में समां गयी।

