साइमन डूल ने स्काई स्टेडियम की बदहाली पर कसा तंज, गन्दी सीट्स की तस्वीर शेयर की

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी-20 सीरीज का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया. बारिश की वजह से इस मैच को बिना कोई बॉल फेंके रद्द करना पड़ा. यह मैच वेलिंगटन के स्काई स्टेडियम में खेला जाना था. न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर साइमन डूल ने इस स्टेडियम की बदहाली की तस्वीर शेयर करते हुए तंज कसा है

साइमन डूल ने कहा ने ट्विटर अकाउंट से स्टेडियम की गन्दी सीट्स की तस्वीर शेयर करते हुए तंज कसा है कि स्काई स्टेडियम में मैच खेलने का यह एक और बड़ा कारण है. मैंने अभी-अभी हमारे कमेंट्री एरिया की सीटों की सफाई की है ताकि हमारे विदेशी मेहमान इन पर बैठ सके. बेहद खराब व्यवस्था है. शर्मनाक.

⁦@Sportsfreakconz⁩ ⁦@martindevlinnz⁩ Another great reason to play here at ⁦@skystadium⁩ . I have just cleaned all the seats in our commentary area so our overseas guests can sit down. What a shambles of a place. Embarrassing. #welcometoNZ pic.twitter.com/Xnpz5BihcI — Simon Doull (@Sdoull) November 18, 2022

साइमन डूल की इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर मजे ले रहे हैं. कुछ क्रिकेट फैंस उनके भारत के प्रेम को लेकर उनसे सवाल पूछ रहे हैं.

साइमन डूल की पोस्ट पर प्रतिक्रिया:

Doully, if you’re setting an example for Aakash Chopra or Sanjay Manjrekar to turn on the fan for you when you get to India, not gonna happen! ?? — Kaustubh Duraphe (@doooraph) November 18, 2022

Relax sir. These things can happen. No need to feel embarrassed on this. Not atleast infront of indian guests???. They r used to it. — HCC- The Honest Cricket Community (@hcc_cricket) November 18, 2022

relax Doully – the ICC and NZC administrators haven’t recovered from the 4 week junket to Australia to worry about minutiae like clean comms box ??? — Rahul Gupta (@rgrahul_gupta) November 18, 2022