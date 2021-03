कोविड-19 वैक्सीन (Covid- 19 Vaccine) बनाने के बाद भारत दुनिया में अपनी खास पहचान कायम कर रहा है. भारत इस घातक महामारी से निपटने के लिए दुनिया की मदद कर रहा है और दुनिया भर के देशों को अपनी यह वैक्सीन पहुंचा रहा है. भारत की यह मुहिम कैरेबियाई देशों तक पहुंच गई है. इसके लिए दुनिया के महान बल्लेबाज सर विवियन रिचर्ड्स (Sir Vivian Richards) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को थैंक्यू कहा है.

वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान विवियन रिचर्डस ने कैरेबियाई देशों में कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के लिए पीएम मोदी की तारीफ की है और इस नेक काम के लिए उनका आभार भी जताया है. भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है. उनके अलावा भारत के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर और कॉमेंटेटर लक्ष्मण शिवरामाकृष्णन ने अपने टिवटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत इसलिए महान है, क्योंकि वह दूसरों की मदद करना जानता है.

For those who love Old Cricket and New India. Perhaps even for those who understand neither cricket nor India. pic.twitter.com/I36nwEl02F

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) March 14, 2021