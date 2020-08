भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने शनिवार को इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। धोनी के संन्यास के बाद उन्हें वर्ल्ड क्रिकेट से बधाई संदेश अब भी जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने अपने ‘प्रेरणादायक’ धोनी की जमकर तारीफ की।

बीसीसीआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें मंधाना ने कहा, ‘मुझे अब भी याद है कि 2011 विश्व कप फाइनल में माही सर जिस तरह से बल्लेबाजी करने के लिए निकले थे, उनके चेहरे पर आत्मविश्वास कुछ ऐसा था, जिससे मैं प्रेरित हुई।’

“He has inspired everyone around him to be a better cricketer, leader and most importantly, a better human being,” #TeamIndia batter @mandhana_smriti hails “inspirational” @msdhoni.#ThankYouMSDhoni pic.twitter.com/7fh3LKTvDI

