भारत और श्रीलंका के बीच पहले वनडे मैच में ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव प्लेइंग-11 में जगह बनाने में कामयाब रहे. पिछले वनडे मैच में दोहरा शतक जड़ने वाले ईशान किशन और पिछले टी-20 मैच में शतक जड़ने वाले सूर्य कुमार यादव को टीम से बाहर रखने पर सोशल मीडिया पर लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है. लोगों ने टीम मैनजमेंट और कप्तान रोहित शर्मा पर अपना गुस्सा निकाला है.

सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन:

Good to see double centurian in the last ODI and centurian in the last T20 dropped, Really good captaincy and no words about coach Sir Dravid ???

Ishan kishan bangladesh me double hundred marna wala home match me drop wah

@mipaltan captain doing politics with @surya_14kumar and @ishankishan51 As they are in good form should be In. This is clear sign of giving more chances to out of form players which includes @ImRo45 himself. Bad choice. Let’s see KL, Gill, Rohit, Iyer and Virat play well!!!

What obsession team India have to include KL Rahul.. Better give chances to Ishan and Surya.

Due to this types of biased decisions India couldn’t win a ICC trophy.

