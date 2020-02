अहमदाबाद के मोटेरा स्थित सरदार पटेल स्टेडियम जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन जाएगा. इसमें 1 लाख 10 हजार लोगों के बैठने की क्षमता है. इससे पहले यहां दर्शकों की बैठने की क्षमता 54, 000 थी. स्टेडियम से हालांकि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली काफी प्रभावित दिखे. कुछ दिन पहले बोर्ड ने अपने ऑफिशियल टिवटर अकाउंट से मोटेरा स्टेडियम की तस्वीर अपलोड की थी.

न्यूजीलैंड में 23 टेस्ट मैच खेल चुकी है टीम इंडिया, जानिए क्या कहते हैं आंकड़े

गांगुली ने बुधवार को ट्वीट करते हुए लिखा, ‘अहमदाबाद में इतना बड़ा और शानदार स्टेडियम देखकर खुशी हुई.. एक खिलाड़ी, कप्तान के तौर पर इस मैदान से मेरी कई यादें जुड़ी हुई हैं. ईडन में हजारों लोगों की तादाद को देखकर बड़ा हुआ.. इस स्टेडियम को 24 तारीख को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं.’

Lovely to see such a massive ,pretty stadium .. Ahmedabad .. have great memories in this ground as a player ,captain ..grew up at Eden with hundred thousand capacity .. (not any more).. can’t wait to see this on 24th

— Sourav Ganguly (@SGanguly99) February 19, 2020