South Africa vs Pakistan, 3rd ODI: पाकिस्तान-साउथ अफ्रीका के बीच 7 अप्रैल को वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच खेला जा रहा है, जिसमें दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज रेसी वान डेर डुसैन(Rassie van der Dussen) नहीं खेल रहे हैं. बता दें कि डुसैन की मांसपेशियों में खिंचाव है, जिसके चलते वह इस अहम मैच से बाहर हैं. डुसेन ने दक्षिण अफ्रीका के लिए इस सीरीज में बेहतर प्रदर्शन किया था. उन्होंने पहले वनडे में नाबाद 123 रन और दूसरे मैच में 60 रन बनाए थे.

क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने बयान जारी कर कहा, “मेडिकल टीम डुसेन की जांच कर रही है इसके बाद ही उनके टी20 सीरीज में शामिल होने को लेकर कोई अंतिम फैसला लिया जा सकेगा.”

Rassie van der Dussen has been ruled out of the #BetwayODISeries decider after suffering a Grade One left quadriceps muscle strain #SAvPAK #SeeUsOnThePitch @betway pic.twitter.com/iHHZPFke10

दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है और दोनों टीमों के खिलाफ निर्णायक मुकाबला सेंचुरियन के सुपरस्पोर्ट पार्क में खेला जा रहा है, जिसमें साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. वनडे सीरीज के बाद दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच 10 अप्रैल से चार मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी.

South Africa have won the toss and they have opted to field in the #SAvPAK ODI series decider.

Who are you backing? pic.twitter.com/0XsOH1a1Kr

— ICC (@ICC) April 7, 2021